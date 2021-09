„Československá finanční stráž se dobře znala s jejich německými kolegy, kteří měli stanice jen několik metrů od nich na hranicích. Dalo by se říci, že měli i přátelské vztahy. Díky tomu se jeden z československých finančních strážců dozvěděl při obhlídce od svého německého kolegy, že se chystá útok,“ doplnil Hnělička.

Právě historik Hnělička popsal události v Habarticích, kde u tehdejší celnice proběhl asi největší otevřený ozbrojený konflikt. „V ranních hodinách zaútočili na sídlo celní stráže bojůvky fašistického Německa. Hrdinní obránci uchránili hranici i tuto budovu, i když s velkou újmou na zdraví. Jeden z obránců totiž přišel o zrak,“ popsal začátek konfliktu historik. Podle něj dobývala celnici v Habarticích právě 21. září 1938 asi stovka mužů ze Sudetoněmeckého Freikorpsu. „Boje trvaly čtyři až pět hodin a probíhaly asi ve čtyřech různých vlnách. Jejich velitel byl místní hostinský, který den před útokem naléval a bavil se s lidmi, proti kterým pak velel. Moc dobře tak věděl, co se chystá. Všichni se vzájemně znali už několik let. Můžeme říct, že soused proti sousedu obrátil zbraň,“ vysvětlil Hnělička a dodal, že tento hostinský byl v minulosti veden jako agent u Československé rozvědky.

Přesně před 83 lety se na česko-německé hranici v Habarticích na Frýdlantsku probouzeli obyvatelé do dusivé a napjaté atmosféry. V noci totiž došlo k přepadení tamní české celnice zfašizovanými bojůvkami ze sousedního Seidenbergu (dnes polského Zawidówa). Odstartovala tím série pohraničních bitek, která se neobešla bez obětí na životech.

