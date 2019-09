Lékařská pohotovost ve Frýdlantu se ve středu 25. září po více než roce vrátila zpátky do areálu zdejší nemocnice. Od loňského července služba fungovala v budově plicní ambulance ve Fügnerově ulici, k tomu už ale poté, co frýdlantský špitál převzala Krajská nemocnice Liberec, není důvod.

Od 35. září funguje pohotovost opět v areálu frýdlantské nemocnice. | Foto: Deník / Adam Fogl

Krajská nemocnice ve spolupráci s místními praktickými lékaři začala pohotovost ve Frýdlantu zajišťovat vloni 1. července poté, co tehdejší majitel nemocnice, společnost EUC, oznámil, že ji není schopný provozovat. Letos v červenci pak liberecká nemocnice koupila celý frýdlantský špitál. „Přirozeně jsme tak přenesli službu zpátky do areálu nemocnice, do budovy G,“ popsal jednatel frýdlantské nemocnice Jan Rais.