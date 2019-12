Aktuálně proměnou prochází technické zázemí Besedy. „Probíhá montáž nových plynových kotlů a tepelné regulace, která má zajistit efektivnější vytápění sálu,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Tyto úpravy městskou kasu vyjdou asi na 400 tisíc korun.

Do dvou let by pak mělo novou podobu dostat i to, co návštěvníci zaznamenají svým okem, tedy interiér. „Je totiž z 80. let minulého století a kvalita i vzhled jsou poplatné té době. V sále jsou obklady z lamina a dřevotřísky, koženkové čalounění, ošklivý fealový kovový strop, nevhodně je řešená akustika a pokulhává i osvětlení,“ popsal Stodůlka.

Poslední větší rekonstrukcí Beseda prošla po velkých povodních v roce 2010. Tehdy voda budovu stojící jen pár metrů od koryta řeky Smědé vyplavila a například tradiční jazzový festival Letní jazzová dílna se tak musel narychlo přesunout do Přerova. „Vzhled se tehdy ale oproti původnímu stavu příliš nezměnil,“ připomněl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Stavebních úprav by v chystané modernizaci mělo být jen minimum. „Zaměříme se především na akustiku a estetiku,“ zmínil místostarosta Stodůlka. Místo kovového stropu je v plánu členitý akustický sádrokartonový podhled, přibýt by měly obklady z moderního materiálu nebo lepší osvětlení.

„Není tam úplně vyhovující pódium, protože je malé a účinkující musí nastupovat přes sál,“ dodal Stodůlka. Pódium by proto nově mohlo mít vysouvací část.

Zlepšit by se mělo také zázemí pro účinkující. „Chystáme například boční vchod, aby nemuseli nástroje a aparaturu do sálu nosit přes parket,“ předeslal starosta Ramzer.

Náklady zatím nemá vedení radnice přesně vyčíslené. S projektovými pracemi se začne v příštím roce, město počítá s tím, že by se v Besedě mohlo příští rok začít i s pracemi fyzickými. Stavbu budou ale limitovat především podzimní taneční, zimní plesová sezona a také Letní jazzová dílna. „Je tedy možné, že se realizace přeměny Besedy posune až na rok 2021,“ upozornil Ramzer.

Podle místostarosty Stodůlky se počet akcí pořádaných v Besedě v posledních letech značně navýšil. Aktuálně se tam konají především společenské akce, jako jsou plesy, zábavy, koncerty, taneční kurzy a podobně. Sál slouží také k pořádání konferencí a někdy i k zasedání městského zastupitelstva.

V srpnu je pak Beseda tradičně středobodem festivalu Letní jazzová dílna Karla Velebného. Právě kvůli jeho konání by město do Besedy rádo zakoupilo klavír nebo pianino. „Samozřejmě ho pak využijí i další umělci,“ uzavřel Ramzer.