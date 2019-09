Vánoce jsou sice ještě v nedohlednu, frýdlantská radnice ale nechce nic podcenit a už teď se pustila do hledání nejvhodnějšího vánoční stromu.

Vánoční strom ve Frýdlantě. | Foto: Jan Mráz

Ten bude opět dominovat náměstí T. G. Masaryka. „Obracíme se opět na obyvatele Frýdlantu, kteří mají na zahradě či na svém pozemku vhodný smrk, u něhož pomýšlejí na pokácení, aby se na nás obrátili. Strom by neměl být přerostlý, ideální výška je do devíti metrů. Měl by být pravidelný, symetrický s nerozvětvenou korunou a důležité také je, aby nebyl obtížně přístupný převozové technice,“ sdělil Jan Mráz z majetkosprávního odboru Městského úřadu Frýdlant.