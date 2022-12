„V rámci květnového zápisu do mateřské školy muselo být odmítnuto 28 dětí, z toho 17 případů byly děti, kterým ještě do 1. 9. 2022 nebyly tři roky a ze zákona nárok na přijetí neměly, dalších 11 dětí byly děti, které nemají ve Frýdlantu trvalý pobyt,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Zastupitelstvo města se rozhodlo podpořit rodiny s dětmi, aby mohli rodiče nastoupit do práce s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno, a schválilo na svém červnovém zasedání rozšíření stávající kapacity školky o jednu plnohodnotnou třídu.