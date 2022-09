„Jedná se už o tradiční akci, na níž se podílí i zákonní zástupci a rodiče studentů, abychom si vytvořili krásné vztahy hned na začátku,“ řekl ředitel školy Miroslav Kudrna. Do sklizně chmele se tak zapojila například Martina Petrášková s dcerou Agátou, která nastoupila do prvního ročníku maturitního oboru Agropodnikání. Frýdlantská škola byla pro ně od začátku jasná volba, a to i z důvodu širokého využití získaných znalostí v budoucnosti. „Mám ráda zvířata a přírodu. Nejvíc se těším, až získám řidičák na traktor,“ svěřila se čerstvá studentka.