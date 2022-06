„Nesmírně nás těší, že se zase můžeme po koronavirové přestávce vrátit k akcím, které pravidelně pořádáme. Každý lichý rok jsou to Valdštejnské slavnosti, každý sudý akce Frýdlant se baví. Valdštejnské slavnosti jsme museli kvůli koronaviru zrušit hned dvakrát, Frýdlant se baví jednou. Letos se těšíme, že si tuto akci o to víc užijeme. Vždyť je hlavně o tom, jaké tu máme šikovné a tvůrčí lidi, co všechno pro ostatní spolky a kluby dělají. A pro všechny dohromady o tom, co nejlépe se společně pobavit,“ říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.