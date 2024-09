Frýdlantští obyvatelé se v pondělí probudili do mlhavého a mrholícího rána, přesto si mohli částečně oddychnout. Hladina řeky Smědé začala přes noc klesat a život se tak postupně začal vracet do normálních kolejích. Dobrovolní hasiči a pracovníci technického oddělení města Frýdlant odklízeli protipovodňovou bariéru z pytlů s pískem a i ostatní občané začali s úklidem.

Náročný víkend má za sebou frýdlantský rodák Jan Marel, který zažil povodně v roce 2010 a tehdy mu velká voda vyplavila celé spodní patro rodinného domu. A sotva to dal svépomocí během let do pořádku, opět hrozilo řádění vodního živlu. „Od začátku, kdy člověk tušil, že mohou povodně nastat, tak jsem zažíval psychické vypětí. Tři dny jsem pod stresem stěhoval věci do patra, k domu jsem postupně navozil padesát pytlů s pískem,“ přiblížil Deníku obyvatel Frýdlantu s tím, že opravdu velkou roli hrála psychika a obava z toho, co nastane.

Zároveň ocenil nasazení dobrovolných hasičů a celkovou organizovanost. Podle něj za tím stojí i zkušenosti z let minulých, kdy samotný průběh povodní byl mnohem horší. Dnes a zítra si vzal v práci volno, aby mohl postupně uklízet a stěhovat věci zpět. Jak sám zdůraznil, oproti přípravám mu to jde s radostí od ruky. „Poslední věc, která mi během víkendu zůstala v přízemí, byl počítač, na kterém jsem sledoval stránky Českého hydrometeorologického ústavu. V patře bydlí mamka, která už je v důchodovém věku, a ta poctivě sledovala z okna koryto řeky,“ svěřil se Marel s tím, že tentokrát se naštěstí voda nevylila a nezaplavila zahradu ani dům. „Ve sklepě mám hromadu uhlí na zimu a dřevník plný dřeva. Nevím, co bych v zimě dělal, kdyby se vše namočilo,“ doplnil s tím, že si po víkendu oddychl a doufá, že už nebude řeka v korytě stoupat.

Hrozba povodní donutila zavřít i prodejnu krmiv

Preventivní opatření podnikli i v prodejně Krmiva Hejnická. Když viděli, jak řeka Smědá hodinu po hodině stoupá, vyklidili celou prodejnu, aby zamezili případným škodám. Aktuálně zde probíhá generální úklid a obchod se pro zákazníky otevře tuto středu. „Jelikož ležíme v záplavové oblasti, jsme na to zvyklí. A po zkušenostech z roku 2010, kdy byla vyplavená celá prodejna, tak raději zboží vyklidíme a připravíme se na nejhorší,“ řekla Vladimíra Barešová.

Pytle s pískem, které si občané vyžádali k ochraně svého majetku před víkendovou povodní mohou vracet do areálu pily v Raisově ulici 187. V nejbližších dnech tam bude v době od 9 do 15 hodin k dispozici kontejner, kam mohou pytle ukládat.

Na případnou pomoc obětem povodní je připraven Dobročinný šatník, který funguje ve Frýdlantu už dva roky. Původně vznikl kvůli válce na Ukrajině a jako způsob, jak pomoci ukrajinským uprchlíkům. Došlo k rozšíření jeho záběru a nyní je určen pro lidi v sociální nouzi, kteří tu bezplatně seženou oblečení, kočárky, nádobí a další vybavení do domácnosti. Aktuálně běží výzva na darování ručníků, utěrek a dek. „Celý týden budeme mít otevřeno od 9 do 16.30 a potřební mohou bez nahlášení přijít. Oblečení máme srovnané podle velikosti a hlavně pomoc je bezplatná,“ zdůraznila koordinátorka Dobročinného šatníku Eliška Lacinová z Dolní Řasnice.

A zatímco v Raspenavě či Višňové vyhlásili ředitelské volno, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant fungovala v běžném režimu. „Žáci, kteří se z důvodu povodňových škod a dopravních omezení zítra nebudou moci do školy dopravit, budou mít absenci omluvenou,“ informoval ředitel školy Petr Kozlovský.

