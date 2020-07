Přesto nebyl vyhlášen stav nebezpečí. Obce si totiž za pomoci profesionálních i dobrovolných hasičů a místních obyvatel dokázaly s vodou poradit. Po sečtení škod na majetku, které zasažené obce vyčíslily na skoro 64 milionů korun, je ale jasné, že s jejich opravou budou potřebovat pomoct.

Největší škody nahlásily obce Bílý Potok a Hejnice, kterými protéká řeka Smědá. „Na obecním majetku nám vznikla škoda odhadem asi 2 až 3 miliony korun. Jsou poničené některé lávky, mosty a silnice. Některé stěny jsou popadané a v jiných se zase objevily díry. Dalších 12 až 15 milionů si vyžádá oprava jezu, břehů a opěrných zdí toku. To jsou ale náklady, které jdou za Povodím Labe a Správou toků Lesů ČR,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák a dodal, že podle vyjádření statika jsou lávky a mosty ve městě sjízdné a průchodné.

„Pomohla tomu i zkušenost z povodní před 10 lety, kdy jsme budovali nové lávky a Povodí po nás požadovalo, abychom je udělali o metr výš, což se ukázalo při letošní velké vodě jako správné rozhodnutí,“ vysvětlil Demčák. Podle něj zůstává problémem jez za Dělnickým domem, kde se řeka zužuje a často tam dochází k zatopení domů. „Letos v nadjezí vznikly největší škody. Máme připravenou studii, podle které by se postavil nový, 12 metrů široký jez, který by domy ochránil před stoletou vodou. Tři roky ale už jednáme o tom, komu jez patří,“ uvedl Demčák.

I když Hejnice měly v rozpočtu krizovou finanční rezervu, padla na vypořádání se s následky pandemie. „Majetky máme pojištěné, tak doufáme, že dostaneme peníze od pojišťovny,“ dodal starosta Hejnic.

Podobně je na tom sousední Bílý Potok, který vyčíslil celkové škody na 12 milionů, z toho je 2, 2 milionu na obecním a 10 milionů na soukromém majetku. Peníze na opravy by mělo zčásti pokrýt pojištění. „Jde zatím o hrubé odhady. Nejde ani tak o to, co způsobila řeka, ale voda, která stékala z lesů. Ve škole nám to zaplavilo sklep a učebnu,“ popsal starosta Bílého Potoka Pavel Šercl. „Voda byla také v hlavní rozvodně našeho rekreačního zařízení. Největší škody jsou na soukromém majetku, a pokud nedojde k úpravě koryta řeky, tak se budou při každých povodních zvětšovat,“ poznamenal.

Podle něj je potřeba koryto řeky vyčistit od balvanů, které velká voda rozhýbe a ty pak podemílají pozemky a opěrné zdi. „Je tu spousta míst, kde mají lidé odplavené pozemky a zřícené zdi. Asi největší škody vznikla na základech budovy Jizerskohorského technického muzea,“ dodal Šercl.

Červnová povodeň poškodila také některé silnice II. a III. třídy na Frýdlantsku. Kraj škody odhadl na zhruba 1 milion korun. „Škody jsou nízké zejména díky velmi dobrému stavu silničních objektů, které byly po povodních v roce 2010 a 2013 kompletně rekonstruovány či postaveny zcela nově. Liberecký kraj investoval do silnic II. a III. třídy od roku 2010 na Frýdlantsku 1,171 miliardy korun,“ řekl hejtman Martin Půta.

Obcím by měly pomoci programy Ministerstva pro místní rozvoj. „Každoročně vyhlašujeme pro tento případ dotační titul, letos to bude na přelomu srpna a září, kdy už by měly mít obce sečteny veškeré škody,“ potvrdila mluvčí resortu Veronika Vároši. Záplavy zasáhly i oblast Rovenska pod Troskami. Tam odhad škod dosahuje výše 620 tisíc korun.