Restaurování přišlo na zhruba 400 tisíc korun a financováno bylo z dotačního titulu Libereckého kraje na ochranu památek a veřejné sbírky, do které se vedle soukromých dárců a farníků zapojilo také Město Frýdlant.

„Samotné restaurování vitráží probíhalo v restaurátorském ateliéru Umělecké hutě sklenářské Jiřička – Coufal Všechny části vitráže restaurátor nejprve vyjmul, rozebral a očistil, stejně tak rozebral olověnou vazbu vitráže. Malbu poté provedl vypalovanými barvami, následně doplnil olověnou vazbu a oboustranné cínování. Na konci května pak proběhlo opětovné osazení vitráží na jejich místa v kostele,“ popsala průběh restaurování vitráží Zuzana Černá z odboru stavebního úřadu a životního prostředí a státní památková péče Městského úřadu Frýdlant.

„Okna kostela byla poškozena a provizorně opravena na konci druhé světové války. Újmu utrpěla při bombardování Frýdlantu, při kterém byla jedna z bomb shozena i v blízkosti kostela Nalezení sv. Kříže. Vitráže tím pádem byly neúplné dlouhých 75 let. Jsem velmi rád, že se první dvě vrátily do původní podoby a zvu všechny zájemce, aby si je v plné kráse přišli do kostela prohlédnout,“ říká farář Římskokatolické farnosti Frýdlant Artur Ściana.