„S ohledem na velikost města a bezpečnostní zatížení rozhodlo zastupitelstvo ve chvíli, kdy bylo jasné, že liberečtí strážníci už ve Frýdlantu v roce 2022 sloužit nebudou, o zřízení vlastní městské policie. Jsme totiž přesvědčeni, že bez ní nebude možné pořádek a bezpečnost ve Frýdlantu v rozsahu, který si představujeme, zachovat. Máme sice pořád policii státní, nicméně ta funguje pro celý výběžek, a navíc se v regionu dlouhodobě potýká s personálním podstavem,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

V síle 1+8

Městská policie bude ve Frýdlantu fungovat ve formátu 1+8. „Tedy jeden velitel a osm strážníků, kteří budou schopni při optimálním rozpisu služeb odsloužit drtivou většinu roku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ upřesnil budoucí fungování strážníků místostarosta Dan Ramzer. Aby mohla městská policie ve Frýdlantu začít fungovat, je potřeba nejprve najmout lidi. Prvním krokem je vypsané výběrové řízení na pozici vedoucího strážníka. Další postup bude podle vedení města záviset na tom, koho na tuto pozici přijmou a jakou bude mít kvalifikaci.

„Ve hře je několik variant. Buď přijmeme člověka, který má platné osvědčení potřebné pro výkon činnosti strážníka městské policie a ten bude moci okamžitě nastoupit do funkce. Nebo přijmeme člověka, který byl strážníkem městské policie, má osvědčení a může si ho obnovit, anebo přijmeme člověka, který strážníkem nebyl. U druhé a třetí varianty musíme počítat s prodlevou v dalším vývoji 6 až 8 týdnů, než nový vedoucí absolvuje kurs ve školicím středisku,“ uvedl Ramzer s tím, že teprve pak bude možné vybírat další strážníky.

První v létě

Na pochůzce budou moci lidé strážníky potkat pravděpodobně nejdříve v létě. „Reálně bych začátek jejich působení viděl na červen až červenec příštího roku,“ doplnil místostarosta Frýdlantu. Starosta Stodůlka je větší optimista a doufá, že se jim potřebné zaměstnance podaří sehnat rychleji. „Věřím, že v nějakém režimu budeme moci zahájit činnost městské policie už v dubnu. Bude ale záležet na tom, jestli se nám podaří přesvědčit nějaké strážníky nebo zaměstnance z bezpečnostních složek, aby šli pracovat do Frýdlantu,“ řekl Stodůlka.

Strážníci najdou prozatímní zázemí v prostorách, které pro svou práci doposud využívali strážníci liberecké městské policie. „Jde o zázemí v budově č. p. 99 na náměstí T. G. Masaryka, kde jsou i počítače napojené na městský kamerový dohlížecí systém, který budou strážníci obsluhovat. Později se služebna městské policie přesune do jiné budovy na náměstí, do č. p. 74, bývalého klubu. Ale to až poté, co projde potřebnou stavební úpravou,“ vysvětlil starosta Jiří Stodůlka.

Předpokládané náklady na jednoho strážníka v prvním roce Frýdlant vyčíslil na 750 až 800 tisíc korun. V částce je zahrnuta mzda, náklady na vybavení a techniku. Celkem tak v prvních dvou letech přijde provoz Městské policie Frýdlant na 6 až 7 milionů korun za rok.