Výběh s minimem trávy, bez zajištěného krmiva a přístřešku. V takových podmínkách žila zvířata v chovu teplokrevných koní na Frýdlantsku. Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj nyní rozhodla o umístění koní do předběžné náhradní péče.

Na podnět veřejnosti se veterináři vypravili na kontrolu chovu poprvé na začátku července. „Kontrola na místě následně zjistila, že napájení bylo na pastvině zajištěno z přírodních zdrojů a koně měli přístup k menšímu množství nekvalitního sena. Výživný stav koní byl podprůměrný, v době první kontroly ne však zdraví ohrožující. Chovatelka nebyla zastižena,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

V následujících dnech se o zkontaktování inspektoři ještě několikrát pokusili, chovatelka však nespolupracovala ani nepřebírala poštu.

Během léta se ale stav koní zhoršil, jelikož je chovatelka přemístila do jiného výběhu s minimálním množstvím trávy. Nezajistila jim krmivo a zvířata se nemohla schovat do žádného přístřešku, které by je ochránilo před počasím. Vzhledem k tomu se rozhodli inspektoři z SVS Libereckého kraje ve spolupráci s městem Frýdlant koně odebrat a umístit je do předběžné náhradní péče.

„Město zahájilo s chovatelkou správní řízení pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nyní jí hrozí pokuta až několik desítek tisíc korun,“ dodal Vorlíček.

Krajská veterinární správa v létě řešila chov tří teplokrevných koní na Frýdlantsku.Zdroj: SVS Liberecký kraj