/FOTO/ Dvě velké investiční akce za desítky milionů korun zařadilo do rozpočtu na letošní rok město Frýdlant. Jedná se o nový kabinový blok u zimního stadionu a přestavbu zadní budovy ZŠ speciální.

Vůbec největší investiční akcí Frýdlantu pro rok 2024 je demolice kabinového bloku u zimního stadionu a výstavba nového, včetně přeložek inženýrských sítí a vybudování zpevněných ploch. | Foto: Město Frýdlant

Demolice kabinového bloku u zimního stadionu a výstavba nového je vůbec největší investiční akcí Frýdlantu pro rok 2024. Přijde na 58 milionů korun. Stávající kabiny jsou v tristním stavu a nevyhovují jak kapacitně, tak energeticky.

„Šatny opravdu neodpovídají 21. století a chybí například tolik potřebná vzduchotechnika k odvětrávání. V minulosti jsme sice hledali způsob, jak kabiny zateplit, opravit, ale jde o dřevostavbu, která je už sežraná červem. I proto jsme vyhodnotili, že nejschůdnějším řešením, jak dětem i dospělým, kteří kabiny využívají, zajistit přijatelné šatny, je ty staré zbourat a postavit nové,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Kabinový blok přitom nebude sloužit pouze hokejovému klubu. „Kabiny budou využívat také sportovci, kteří chodí do vedlejší tenisové haly nebo na fotbalové hřiště či atletický ovál, které jsou za hokejovou halou,“ vysvětluje starosta města Dan Ramzer.

Město má projekt i stavební povolení na stavbu nových kabin již tři roky a po celou dobu se snažilo najít vhodný dotační titul, který by částečně pokryl náklady na investici. „Bohužel žádný takový titul není a v dohledné době to vypadá, že ani nebude. Proto jsme se nakonec rozhodli, že budeme akci financovat z rozpočtu města,“ doplňuje starosta.

Průběh stavebních prací bude rozdělen do dvou etap. Pokud se podaří včas najít dodavatele stavby a podepsat s ním smlouvu, začne první etapa už začátkem března, a to demolicí stávajícího kabinového bloku. Pokračovat bude výstavbou nového. „V rámci této etapy také dojde na přeložky inženýrských sítí. Tato první etapa by měla skončit do konce září 2024. V etapě druhé pak bude budova kabin kompletně dokončena a dojde také k revitalizaci zpevněné plochy a vybudování parkovacích stání a osvětlení obojího,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu.

Druhou velkou investiční akcí pro rok 2024, kterou bude Frýdlant hradit jen ze svého rozpočtu, je přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu Základní školy speciální v Husově ulici. Začít by měla v červnu 2024, ukončení je plánováno zhruba rok poté. Předpokládané náklady jsou 31 milionů korun bez DPH.

„Jde o objekt bývalé školky, který stojí v zahradě za hlavní zděnou budovou Základní školy speciální. Tento nevyhovující dům je dřevěný, montovaný a pochází z 80. let minulého století. Nejen že je energeticky náročný a vnitřní uspořádání není pro školu ideální, ale také už je opravdu za zenitem. Vždyť životnost těchto objektů byla maximálně 20 až 30 let a tento už slouží půl století,“ vysvětluje Jiří Stodůlka.

Město Frýdlant počítá s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele tohoto projektu během ledna. Stavební práce budou zahrnovat demontáž dřevěných havarijních nosných prvků a jejich nahrazení cihlovým zdivem, rekonstrukce krovu s náhradou za sbíjené vazníky, zateplení obálky budovy a výměnu stávajících havarijních oken. „Dále bude také nově řešena dispozice objektu novými příčkami, aby byla dle potřeb školy. Objekt bude samozřejmě bezbariérový,“ vysvětluje starosta Dan Ramzer.

Součástí projektu bude i nové řešení vnější splaškové kanalizace a vytápění, výměna vodovodní přípojky a realizace přípojky internetu. Počítá se také s terénními úpravami okolí. Po dobu stavby najdou děti dočasné útočiště pro svou výuku v Domově dětí a mládeže.

