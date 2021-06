Město nechalo sportoviště vybudovat na základě podnětu občanů. „V Libereckém kraji je několik devítijamkových hřišť na discgolf, nicméně dvaníctijamkové máme jen jedno, a to právě to frýdlantské,“ řekl Julius Jankovič z firmy Discgolfová hřiště, která frýdlantské hřiště předloni vytvořila a letos společně s místními dobrovolníky rozšířila.

Discgolf je v Čechách relativně nová hra, která si však rychle získala oblibu u sportovců všech věkových kategorií. Účelem je, aby se hráči z určité vzdálenosti trefili létajícím talířem do speciálních košů nebo také jamek. Právě ty najdou zájemci v lesoparku Střelnice, který je volně přístupný. Disky si mohou zájemci vypůjčit buď v Turistickém informačním centru, nebo v Městské knihovně ve Frýdlantu.

„Návrh na vytvoření hřiště nám občané přednesli na každoroční akci, kdy se s nimi potkáváme. Konkrétně přišli s nápadem manželé Vlčkovi, kteří se hrou discgolf zabývají,“ vysvětlil starosta města Dan Ramzer. Dodal, že náklady nebyly nijak vysoké, navýšení jamek přišlo na 140 tisíc, a přitom se zvýšila nabídka volnočasových aktivit ve Frýdlantu a přitáhla ke sportu i ty, kteří se mu jinak vyhýbají.

Herní hřiště vzniklo v lesoparku, který vlastní Lesy ČR. „Volba místa byla jasná, protože na místě už byl dětský labyrint, altán s ohništěm a vycházkový kruh,“ uvedl místostarosta Jiří Stodůlka. Podle něj bylo překvapením, jak se tento sport ve Frýdlantu ujal. „Hrají ho mladší i starší, rodiny s dětmi. Vznikl u nás dokonce nový discgolfový klub,“ dodal Stodůlka.

Jako první mohli nové hřiště už v pátek vyzkoušet žáci nedaleké základní školy. Hned druhý den se v areálu odehraje první velký turnaj, který otevře novou sezonu. „Bude to po dlouhé době různých nařízení a omezení první turnaj a navíc první na „dvanáctce“. Už se na něj moc těšíme. Frýdlantské hřiště má u hráčů nejen z našeho kraje velmi dobré ohlasy,“ informoval Julius Jankovič. Doplnil, že na Frýdlantsku je výborná hráčská komunita, které ke hře strhává další hráče.

To potvrdil i Jiří Heinzl z Discgolf Wizards Frýdlant. „Aktuálně máme asi 30 členů od deseti do padesáti let. Přitom jsme klub založili teprve před dvěma měsíci. Dlouho jsme se na hřišti jen tak nahodile potkávali, až nás napadlo vytvořit klub, abychom mohli jezdit na turnaje, reprezentovat město a také se podílet na údržbě a úklidu hřiště,“ řekl Heiznl. Dodal, že každý z členů musí za rok odpracovat minimálně 4 brigádnické hodiny. Po dohodě s Lesy ČR tak letos už dvakrát provedli prořezávku hřiště a úklid lesoparku od odpadků.

Pokud by hřiště přestalo stačit, je připravená varianta, která by ho rozšířila o dalších 6 jamek. „Máme v šuplíku připravené případné rozšíření na osmnáctijamkové hřiště,“ potvrdil Pavel Brückler z Discgolfových hřišť. Plánu je nakloněné i vedení města. „Discgolf byl během pandemie jedním z mála sportů, které se daly provozovat. Je to zábavná hra, má jednoduchá pravidla a může ji hrát skoro každý. Za hru se nic neplatí, jste venku na čerstvém vzduchu skoro jako na procházce a u toho se navíc hýbete. Lidi ve Frýdlantu to chytlo, při procházce Střelnicí je neustále slyšet zvonění disků o železné koše,“ řekl Jiří Stodůlka.

Potvrdili to i manželé Vackovi, kteří bydlí nedaleko a často sem míří na procházky s vnoučaty. „Manžel to tady objevil asi před dvěma lety a koupil nám sadu na hraní, abychom mohli při procházce s vnoučaty něco dělat a měli program,“ vysvětlila paní Vacková. Její manžel dodal, že se tak bezúčelná procházka změnila na hru. „Jsem pokročilý začátečník. Hlavní je, aby disk letěl tam, kam chci, a já nikoho nezranil. Jsem modelář a létání mě baví, takže znalosti aerodynamiky mi dost pomáhají. Nejlepší je, když se vydaří počasí,“ dodal pan Vacek, který v pátek s manželkou dorazil na oficiální otevření hřiště.