Mírné zdražení chystá v novém roce Frýdlantská vodárenská společnost (FVS). Cena vodného a stočného vzroste zákazníkům na Frýdlantsku v roce 2024 o 4,6 %.

„V porovnání s růstem nákladů na ostatní životní potřeby jde na Frýdlantsku opravdu jen o mírné zdražení vody. Nárůst ceny je dán především vysokou inflací, která se drží na úrovni 7 procent, zdražující se surovou vodou a také tím, že se v příštím roce zvedne DPH na vodu z 10 na 12 procent,“ vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Petr Olyšar. Pokud by k nárůstu DPH nedošlo, zvedla by se cena vody v příštím roce jen o 2,6 %.

Inflace podle Olyšara zdražuje vše od materiálu přes chemikálie až po pohonné hmoty. „Musíme také navyšovat prostředky společnosti na obnovu podle dlouhodobého plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a vliv na nárůstu ceny vody má i to, že zdražila povrchová voda. U Povodí Labe o 11 procent, u Lesů ČR dokonce o 30 procent,“ říká ředitel FVS.

K nárůstu ceny vody pak přispívají i další faktory, jako například nezbytné navýšení mezd zaměstnanců, mírné navýšení nájmů za vodovody pro veřejnou potřebu obcí nebo nájmu za kanalizaci pro veřejnou potřebu v Novém Městě pod Smrkem o 100 tisíc korun. Ostatní města, která stočné platí, nájmy nezvýšila.

Zvyšují se také náklady na likvidaci odpadů z provozů čistíren odpadních vod, a to až o 25 %. I to se na vyšší ceně vody v roce 2024 promítne. „Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí v roce 2024 za vodné měsíčně o 21 korun více, což činí 68 haléřů za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 83 korun, tedy o necelé 3 koruny za den,“ říká Petr Olyšar.

Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy. Právě těm se cena vody zvýší o avizovaných 4,6 %. V ostatních 13 obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné, které v příštím roce vzroste jen o 2,6 %. Cenu vodného tak mají nejlevnější v Libereckém kraji.

