Poslední dva večery dílny budou patřit více než dvěma stovkám frekventantů, kteří ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. srpna předvedou rodičům, přátelům i místnímu publiku na koncertech v sále restaurace Beseda, co během týdne ve Frýdlantu pochytili. To, že se mají čím pochlubit, dosvědčí posluchači závěrečných koncertů předchozích ročníků i publikum v Přerově, kde na Československém jazzovém festivalu 2014 s velkým úspěchem vystoupil Big Band Letní jazzové dílny Karla Velebného. O vysoké úrovni účastníků LJD svědčí také album AFTER MIDNIGHT IN FRÝDLANT natočené po 33. Letní jazzové dílně Karla Velebného v roce 2016. Koncerty ve čtvrtek a v pátek budou mít opět skvělé velkokapelové finále: vystoupení připraví a dva big bandy bude dirigovat Neil Wetzel.