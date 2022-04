V Libereckém kraji už našlo útočiště přibližně deset tisíc válečných ukrajinských uprchlíků. Podle údajů Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Liberci se tam k prvnímu dubnovému dni zaregistrovalo 9 068 lidí a 2 431 z nich se také ubytovalo. Počet nově příchozích postupně slábne, nicméně ubytovacích kapacit není stále dost a stejně tak i vybavení do domácností a ubytovacích prostor.

„Ocitli jsme se ve zcela mimořádné situaci. Musíme poskytnout lidem, přicházejícím z válkou zkoušené Ukrajiny, alespoň to nejjednodušší ubytování. Vím, že je spousta lidí, kteří mají doma uložený nepotřebný, ale funkční nábytek. Často nevědí, jak jej dále využít. Byli bychom velmi rádi, kdyby jej dali k dispozici. Potřebujeme zejména maminky s dětmi nebo staré lidi, kteří tu nemají příbuzné nebo známé, a které ubytujeme ve zřizovaných uprchlických centrech, vybavit základním vybavením. Solidarita s uprchlíky je u nás nebývalá. I toto je cesta, jak velice účinně pomoci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Potřeba jsou dětské postýlky, postele s matrací nebo válendy s rozměry 80 x 200 nebo 90 x 200 centimetrů, 80 nebo 90 centimetrů široké matrace, dvoudveřové skříně zhruba devadesáticentimetrové šířky, šatní skříně, stoly, židle jídelní, kovové či dřevěné regály a nízké skříňky s policemi. Dále pak nádobí do kuchyně – hrnce, talíře, příbory, hrnky, sklenice a podobně. „Je nezbytné, aby byly věci funkční a připravené k okamžitému použití. Nejsme schopni nábytek, vzhledem ke kapacitám, opravovat,“ doplnila Květa Vinklátová.

Kdo chce pomoci ukrajinským válečným utečencům, kteří začínají nový život ve zdejším regionu, může jim do začátku věnovat nábytek. Už od minulého týdne funguje v areálu Domova mládeže v liberecké Zeyerově ulici sběrný stan pro nábytek do uprchlických center. Nyní nově rozšířil provozní dobu na každý den od 9 do 18 hodin.