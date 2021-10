Z horské chaty Smědava v Jizerských horách zbyly jen základy. Hromady suti odvážejí nákladní auta a bagr se postupně zakusuje do poslední zdi. Takový obrázek se naskytl turistům, kteří v sobotu ráno dorazili do Jizerek. Ti nevěřili vlastním očím, že ikona Jizerských hor zmizela.

Smědava je srovnaná se zemí. | Video: Petr Vodseďálek

"Je to pro nás šok, jezdíme sem pravidelně, ale teď jsme přijeli po delší době a chata je celá pryč. Ptali jsme se, co tady místo ní bude a prý nějaký wellness hotel. To, je sice fajn, že se zvýší pohodlí, ale už to nikdy nebude na Smědavě jako dřív," řekl Deníku Jan Kořínek, který přijel do hor s rodinou.