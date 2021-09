Uplynulý víkend nabídl na Liberecku mnoho akcí. Milovníci sportu mohli poměřit své síly při běžeckých závodech. Ti, kteří mají rádi dobré jídlo, zase mohli navštívit Fresh Festival. Kraj si také připomněl dvacet let od teroristického útoku v New Yorku a Liberec otevřel v rámci Dnů evropského dědictví podzemí. Podívejte se na galerie Deníku a připomeňte si zajímavé chvíle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.