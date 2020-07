Promítání v libereckém kině Lípa už před lety utichlo a od té doby budova chátrala. To se změnilo s příchodem dvou libereckých podnikatelů, kteří ji koupili a rozhodli se z ní udělat klub. Rekonstrukce trvala přes rok a klub Lípa se slavnostně otevřel v pátek 3. července.

Bývalé liberecké kino Lípa získalo nové využití. | Foto: Aleš Funke

Grand Opening Párty si nenechalo během celého večera ujít několik set návštěvníků a tančilo se až do bílého rána. „Akce se vydařila nad očekávání a vše klaplo, jak mělo. Věk návštěvníků se pohyboval od 18 do 50 let s tím, že mnoho mladistvých pod 18 jsme odmítli. Vpouštíme striktně až od 18 let,“ doplnil jeden z majitelů Martin Hřebík.