Cílem výzvy je co nejrychleji zdolat trať pod lanovkou na libereckou dominantu Ještěd! Délka trati je 900 metrů a převýšení činí 290 metrů. Účastníci si musí změřit čas pomocí libovolné běžecké aplikace a poslat snímek obrazovky s výsledným časem a zdolanou tratí a svou fotografii z cíle.

Soutěží se ve třech kategoriích (muži, ženy, děti do 15 let včetně). Nejlepších 10 v každé kategorii postupuje do finále, které se uskuteční 14. srpna. Na vítěze mužské a ženské kategorie čeká zájezd na venkovní utkání na ledě polského týmu GKS Tychy včetně ubytování na 1 noc pro 2 osoby. Vítěz dětské kategorie se pak může těšit na voucher na nákup ve fanshopu ve výši 2 000 Kč. Aktuální výsledky hráčů i ostatních soutěžících jsou dostupné na hcbilitygri.cz. První kolo probíhá do konce července.