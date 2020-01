Téměř stovce dětí ve čtvrtek předal pololetní vysvědčení robot Thespian. Mluvící humanoid žáky nejen pochválil, ale také upozornil, ve kterých předmětech by měli přidat.

V iQLANDII rozdával vysvědčení robot. | Foto: iQLANDIA

Robot mi řekl, že by mě chtěl přijmout jako zaměstnance iQLANDIE. Asi proto, že mě baví dělat nejrůznější pokusy,“ pochlubil se Ondra ze 4. třídy z liberecké ZŠ Sokolovská. Děti byly v údivu, kolik toho o nich Thespian ví. Při předávání vysvědčení nehodnotil totiž jenom prospěch, ale prozradil i to, kdo je kamarádský a pomáhá ostatním, nebo komu by neuškodilo být ve škole víc aktivní. „Myslím, že robot to shrnul naprosto správně,“ potvrdila pravdivost humanoidových slov třídní učitelka libereckých školáků Radomíra Novotná.