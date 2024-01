Nové díly seriálu Ulice, který vysílá TV Nova, poběží hned od Nového roku. A pokud se vyplní i u uličních hrdinů ono známé rčení „Jak na Nový rok, tak po celý rok,“ u postavy Evžena to bude rok jako na houpačce. Zvědavost mu totiž nedá, takže se zajede podívat na svůj bývalý penzion, který nyní vlastní jeho exmanželka Hana. To spustí lavinu nečekaných událostí i smršť nejrůznějších emocí.

Ukázka z Ulice, jak si policie podá Blanku a Evžena. | Video: TV Nova

Scény pro novoroční díl seriálu vznikaly i v rekreační osadě Pláně pod Ještědem, jelikož jedna z místních chat odpovídala nejen jejich požadavkům filmařů, ale zároveň nabídla prostor pro techniku. Do svých rolí se tak vžili herci Martin Finger jako Evžen Šmýd a Linda Rybová jako Evženova partnerka Blanka Voláková. Na place nechyběla ani Adéla Gondíková, která ztvárňuje postavu Hany Šmýdové. „Přestože Evžen tvrdí, že se s minulostí už vypořádal, od chvíle, kdy se mu vrátila do života exmanželka Hana, je všem jasné, že tomu tak rozhodně není. Na konci roku se sice zdálo, že se Evženovi podařilo vymést všechny kostlivce ze skříní, ale jakmile se ocitne po dlouhé době opět v Krkonoších, bude to pro něj takový nápor, že to prostě neustojí,“ řekla Deníku manažerka TV Nova Lucie Urbánková.

Zdroj: Jiří Louda

Začne to vlastně docela nevinně. Evžen se rozhodne, že se zajede podívat na svůj bývalý penzion, o který ho Hana kdysi podvodem připravila. Příjezd na místo, kde toho tolik prožil, s ním docela zamává. Navíc mu nebude stačit jen pohled zvenčí, a tak ho nenapadne nic jiného než se do penzionu vlastně vloupat. Bohužel si toho všimne sousedka, která na něj okamžitě zavolá policajty. Sousedku ztvárnila liberecká divadelní herečka Jana Hejret Vojtková. „Je to takové zpestření divadelní práce. Nicméně prkna, která znamenají svět, jsou mně osobně bližší. Nikdy jsem neměla sen natáčet, pro mě je divadlo jako setkání s lidmi asi nejvíc,“ svěřila se herečka s tím, má za sebou už vystupování v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

VIDEO: Gondíková, Finger a Rybová. Pod Ještědem natáčeli novoroční scény Ulice

Zatčení ale nebude pro Evžena to nejhorší. Jen co po letech vstoupí do nemovitosti, osvěží se mu některé vzpomínky, ty, jež byly v mlze kvůli jeho pití, i ty, které prostě sám raději vytěsnil. Nyní jim Evžen bude najednou čelit tváří v tvář, navíc po Blančině boku. Přestože s tím bude chvíli bojovat, záhy zjistí, že tuhle bitvu vyhrát nemůže. „Co všechno se stane přímo v Krkonoších? Jaké to bude mít neblahé důsledky? Proč se Evžen nakonec sesype? A co všechno přizná šokované Blance? Na takové otázky najde divák odpovědi během nových dílů seriálu Ulice,“ dodala Urbánková.

Zdroj: TV Nova

Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od 1. ledna opět od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:30 hod.