Hustě poletující vločky a teploty pohybující se kolem nuly. Žádné Vánoce, ale polovina dubna. Ani rozmary počasí však neodradily řadu zájemců, kteří se vydali do znovuotevřené liberecké zoologické zahrady.

První z nich dorazili do Zoo Liberec krátce po deváté hodině ráno. Zahrada mohla za zpřísněných bezpečnostních opatření otevřít zatím venkovní prostory, vnitřní expozice zůstávají nadále uzavřené. Zoovláček zatím nejezdí a ani neprobíhají komentovaná krmení. Mezi příchozími převažovali rodiče se svými ratolestmi. „Jdeme se podívat jen na chvilku. Syn už dlouho neviděl zvířata naživo, zná je jen z knížek, tak bude konečně změna,“ řekla se smíchem jedna z maminek. Na důkaz jejích slov začal syn nadšeně ukazovat na velbloudy ve výběhu.

Strávit pondělní dopoledne procházkou v zoo ruku v ruce se rozhodl i mladý pár. „Vytáhli jsme ze skříně zimní oblečení a zamířili jsme do Lidových sadů. Když jsme náhodou zjistili, že má zoologická zahrada otevřeno, neváhali jsme. Navíc to je takové romantické,“ shodli se oba vysokoškoláci, kteří obdivovali pandu červenou. Ta si zrovna dopřávala vydatný spánek ve větvích stromu.

Vstupné zůstává stejné, jeho případné zvýšení podle zoo není na pořadu dne. Z důvodu vysokých finančních ztrát muselo zařízení odložit některé plánované investice. „Nicméně díky finanční pomoci ze strany města, kraje, státu i veřejnosti situaci zvládneme, a pokud nebudeme nuceni náš areál opět uzavřít, k výraznému omezení našich aktivit, doufejme, nedojde,“ řekl ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Pokud by se areál bez poskytnutí kompenzace znovu uzavřel, zoo by musela přistoupit k omezení řady aktivit a v nejkrajnějším případě i ke snižování počtu zaměstnanců či omezení chovu. To by znamenalo především přesun některých zvířat do jiných zoologických zahrad v zemích, kde nákazu zvládají lépe a zoologické zahrady nezažívají taková omezení jako u nás. „Zároveň bychom omezili transporty zvířat, která mají v budoucnu obohatit naše chovy. Pevně věříme, že k podobnému scénáři ale nedojde,“ dodal ředitel.

Přesto zoo plánuje několik novinek jako například vybudování nové voliéry pro novozélandské papoušky nestory kea v místě bývalých toalet u budovy ZooEXPO, dokončení nové vzdělávací stezky o dravcích v horní části zoo či zadání studie na nový venkovní výběh pro levharty. „Doufáme, že hlavním lákadlem stále zůstanou především naše zvířata,“ podotkla s úsměvem mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Koncem března uveřejnila zoo výzvu, jakým způsobem se veřejnost může zapojit do pomoci. Nadále zůstává v platnosti a setkala se s obrovským ohlasem. Lidé mohou zanechat své dary ve vstupní hale do zoo v rámci běžných otvíracích hodin zahrady. „Díky velkému zájmu ze strany veřejnosti jsme ale museli dočasně pozastavit sběr ovoce a zeleniny s krátkou spotřební lhůtou i sběr větví na okus. Naše zvířata nestíhala vše zpracovat a byla by škoda, aby větve bez užitku usychaly a krmivo podlehlo zkáze,“ upřesnila Tesařová. Nezůstalo pouze u materiální pomoci, od začátku roku přispěli štědří dárci přes dva a půl milionu korun.

