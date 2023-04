Velkoformátový obraz, který mohou lidé obdivovat na fasádě domu ve Františkovské ulici v Liberci, je hotový. Jeho tvorba trvala tři dny a role sprejerů se zhostili Jiří Hořavka a Ondřej Beneš z libereckého studia _Stroy.

Skleněný drak chrlící oheň, kterým si taví svůj třpytivý ocas, odkazuje na to, že sklo je věčné. „Napadl mě původně had, ale drak je ideální. Jde o ten oheň, který v sobě nosí. Je to jasná symbolika znovuzrození. Tak jako si tady na zdi bude tavit vlastním ohněm ocas, tak i skláři opakovaně roztavují skleněné střepy, aby z nich vznikla nová křehká krása,“ osvětlil symbol letošního sklářského festivalu Týden Křišťálového údolí.

Druhý ročník sklářského festivalu se uskuteční od 28. srpna do 2. září v městě pod Ještědem, a zkoncentruje skláře a šperkaře z celého Libereckého kraje na jedno jediné místo. Crystal Valley Week nabídne opět živé ukázky výroby skla přímo v centru Liberce, skleněné instalace v ulicích, výstavy, speciální křišťálový trh, hudbu i zábavu.