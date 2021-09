„Apelujeme na všechny občany i návštěvníky Frýdlantu, aby udržovali pořádek na veřejných prostranstvích a k vyhození odpadků využívali odpadkové koše, kterých je jen na náměstí dohromady deset, tedy opravdu dostatečné množství,“ řekl frýdlantský starosta Jiří Stodůlka. Úklidem strávili zaměstnanci zhruba hodinu a půl. Není to první akce tohoto druhu, stejně muselo město vyřešit nepořádek na náměstí před šesti lety.

Na dvacet pracovníků technického oddělení Městského úřadu Frýdlant vyrazilo v pondělí 13. září do terénu. Z náměstí spolu s pracovníky veřejně prospěšných prací vysbírali dva kbelíky odpadků a hlavně cigaretových „špačků“.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.