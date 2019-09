Slavnostní koncert u příležitosti nově opravených varhan se v sobotu večer uskutečnil v kostele sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem. Vystoupil na něm sólista Národního divadla v Praze Aleš Briscein, kterého doprovodil varhaník a bývalý korepetitor v DFXŠ Boris Joneš.

Ve Světlé zachránili varhany. | Foto: Karel Kašák

„Je to zázrak. Snad to inspiruje i další obce,“ okomentoval nestor libereckého souboru skutečnost, že nástroj se podařilo zachránit díky sbírce, kterou iniciovali místní. Na snahy Lukáše Trykara před deseti lety navázala dvojice hudebních pedagogů Lenka Lengyelová a Petr Dastych. Ti před dvěma lety iniciovali veřejnou sbírku, do níž přispívali lidé z celé ČR a jež vynesla 470 tisíc korun. Jednomanuálový nástroj pochází z dílny J. Kobrleho a zašlou slávu mu vrátili otec a syn Žloutkovi, varhanáři ze Zásady.