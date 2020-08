Škola vaří vlastní pivo ve spolupráci se Zámeckým pivovarem Frýdlant z čerstvého chmelu hned poté, co šišky skončily v koších česáčů.

"Když je chmel dočesán, putuje do varny, kde se už od časného rána vaří slad. Slad se vaří 90 až 100 minut. Varem projde celkem třikrát. Dvakrát v rámci takzvaného rmutu. Do té doby se tomu říká sladina. Teprve, když se přidá chmel, se stává dílo mladinou. Po 90 minutách vaření se pivo prudce zchladí na osm stupňů, provzdušní se a pak se přidají kvasnice. Během kvašení leží pivo na spilkách. V této fázi vzniká z cukrů alkohol. Teprve pak se pivo „zesuduje“,“ popsali průběh vaření piva pracovníci školy. Po této proceduře se pivo uloží do pivovarského sklepa, kde leží asi 60 dnů. První žejdlíky školního piva se budou čepovat začátkem října.