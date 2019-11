FOTO: Vánoční strom pro Prahu vyjel ze Semil

/VIDEO/ Potřetí během posledních čtyř let putuje vánoční strom pro Prahu z Libereckého kraje. Letos ze Semil. Pokáceli ho v neděli dopoledne, odpoledne pak odjel na noc do Milovic. Do Prahy dorazí v pondělí. Rozsvítí ho v sobotu 30. listopadu.

Kácení vánočního stromu pro Prahu v Semilech | Video: Deník / Jan Sedlák