Projekt NANO-Art ukazuje, jak inovativní cestou přeměnit plastový odpad v nový nanomateriál. Za nápadem stojí doktorandka Fakulty umění a architektury TUL Jaroslava Frajová a pracovnice Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied Alena Opálková Šišková.

Další kolekce šperků vyrobená z použitých PET lahví. Tentokrát i s barevnými aditivy. | Foto: BASEfactory

Plastový odpad využívají při tvorbě uměleckých děl a praktických aplikací. „Chtěly jsme najít polymer, který by se dobře zvlákňoval a byl vizuálně zajímavý. Materiály z PET to splňují,“ řekla Frajová. Nový materiál je už zařazen do knihovny materiálů v Slovenském centru designu a Materi´O v Praze pod názvem ALYA. Inovátorská skupina NANO-Art zároveň hledá další možnosti využití.