Otevření volebních místností v centru Liberce provázel nebývalý zájem voličů. Krátké fronty se tvořily krátce po 14 hodině u volebních okrsků 1. a 3., které jsou umístěné v budově Střední zdravotnické školy nedaleko liberecké radnice.

Volby do krajských zastupitelstev v Liberci. Miroslava Focke. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Zdroj: DeníkVolit sem přicházejí lidé, kteří bydlí v centru města. Jednou z nich byla i Miroslava Focke. „Přišla jsem volit hned, jak to bylo možné, než budu vyzvedávat syna ze školky. Volila jsem stranu, která má v programu starost o krajinu. Myslím si totiž, že koronavirus všechna ekologická témata odsunul do pozadí. Byla bych ráda, aby na kraji byli lidé, kteří dohlédnou na to, že budeme mít dostatek vody a nebude se zbytečně kácet,“ řekla Deníku Miroslava Focke, která se do Liberce přistěhovala před 21 lety z jižních Čech.