Komín u bývalého pivovaru v Jablonném v Podještědí má na svém vrcholu nejstarší čapí hnízdo v Česku. A ani letos nezůstalo prázdné. Čáp bílý sem přiletěl 10. dubna, o tři dny později dorazila i jeho družka.

Čapí hnízdo v Jablonném v Podještědí je nejstarší u nás i ve střední Evropě. Podívat se do něj návštěvníci mohou z vyhlídkové věže. | Foto: Deník/Petra Hámová

Do hnízda mohou lidé nahlédnout z vyhlídkové věže, která je 35 metrů od hnízda, tudíž nedochází k žádnému vyrušování čápů. Věž, na jejíž ochoz vede 176 schodů, je v dubnu otevřená o víkendech. Hnízdo také snímá 24 hodin denně kamera, přenos najdete na webu města. Přenos z kamery je bez zvuku z důvodu jejího umístění na věži, kde se pohybují turisté.

V Jablonném to není jediné čapí hnízdo, další se nachází u Pilského rybníka a i tam už párek čápů letos hnízdí. Loni se tu opeřené rodince podařilo odchovat tři mláďata, která byla řádně okroužkována. To čápi na komíně u pivovaru neměli takové štěstí. Po bojích o hnízdo se sice páru podařilo zahnízdit, ale péče o jedno vajíčko nevyšla. I to se stává, když jsou čápi ještě mladí a nepřipraveni.

Hnízdo u bývalého pivovaru je údajně nejstarším u nás i ve střední Evropě. První zmínka o hnízdění čápů je v kronice města datována rokem 1864. V roce 2021 proběhla za pomoci techniky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje oprava hnízda. Došlo ke zpevnění základu vrchní vrstvy komína a umístěn byl nový korpus hnízda, který byl vyhotoven speciálně pro Jablonné. Na tento korpus byla zpět umístěna vrstva hlíny a trávy z původního hnízda.