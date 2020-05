Univerzitní výroba skončila tento týden, krizový štáb už nepoptává další materiál. Potvrdil to hejtman Martin Půta.

„Výroba skončila. Všechny firmy, které pro nás vyráběly, to dělaly formou nařízení v nouzovém stavu za náklady, které s tím byly spojené. My jsme byli rádi, že na to vůbec přistoupily, protože to určitě není běžná forma podnikání a bylo to jejich dobrovolné rozhodnutí,“ vysvětlil hejtman a dodal, že od začátku šlo o provizorní řešení.

„Cílem bylo vytvořit kapacity pro výrobu ochranných pomůcek, které budou mít všechny potřebné certifikáty a budou použitelné i v době míru, která se blíží rychlými kroky,“ řekl Půta.