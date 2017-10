FOTO: Turnov vystaví poklad, který mu závidí i Národní muzeum

Turnov - Muzeum Českého ráje získalo unikátní sbírku brusů drahokamů.

Pověsit si ji na krk jako ozdobu by asi ani ta největší milovnice šperků dlouho nevydržela. Záhněda s briliantovým brusem totiž váží přes půl kilogramu. Přesně 508 gramů, v přepočtu tedy 2540 karátů. „Jde patrně o největší broušený drahokam, který pochází z Čech, je to hotový poklad,“ chlubí se geolog muzea Českého ráje v Turnově Jan Bubal.



Přes devět centimetrů velká záhněda je součástí unikátní sbírky, kterou se teď muzeu podařilo získat. „Jde celkem o 226 velkých kamenů v drahokamové kvalitě, které pocházejí hlavně z Českomoravské vysočiny. Dva kameny jsou ale od nás, z lokality Rádlo u Jablonce nad Nisou.

Jde o naprosto unikátní sbírku fasetovaných brusů drahokamových křemenných odrůd, tedy záhnědy, citríny, křišťály. Přes dvacet let byla ukrytá v trezoru, máme velikou radost, že se nám ji podařilo získat,“ říká ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

SBÍRKA ZA MILION

Nebylo to ale nic jednoduchého. Takovou kolekci 226 broušených drahokamů nejde koupit za babku. „Dosud jsme nakupovali sbírkové předměty řádově za dvacet až třicet tisíc ročně. Na tohle jsme ale museli sehnat rovný milion. Nikdy mě nenapadlo, že se dočkám takového výjimečného nákupu. Jde o největší akvizici muzea od jeho založení v roce 1886,“ zdůrazňuje Jakouběová. Peníze se podařilo získat napůl z Ministerstva kultury a Libereckého kraje.

„Kdybychom nepomohli, sbírka mohla nenávratně zmizet v soukromých rukou nebo být rozprodána po jednotlivých kusech, čímž by ztratila na unikátnosti. Když jsem na kraj nastoupila, překvapilo mě, že muzea ani galerie nemají ve svých rozpočtech pevnou každoroční částku na akvizice. Chtěla bych to změnit,“ řekla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.



Sbírku třpytivých kamenů vlastnil majitel, který se nepřeje zveřejnit jméno. Možná i proto, že na zahraničních burzách by za ni získal dvakrát víc, než co mu zaplatilo muzeum. Jenže jeho přáním bylo, aby se kameny dostaly právě do turnovského muzea, se kterým už 40 let spolupracuje.

VÝKOPY, MELIORACE

Sbírka vznikala v letech 1980 až 1990, podle Bubala je o světový unikát. „Ve sbírce se nachází řada velkých kamenů. Šestnáct z nich váží přes sto gramů. . Ojedinělost ale nespočívá jen ve velikosti brusů, ale i v jejich čistotě. Navíc tam je i několik sytě žlutých citrínů, které jsou celosvětově vzácné,“ vysvětluje Bubal.



Tak velké brusy kamenů z českých nalezišť nevlastní ani Národní muzeum v Praze. Tomu dokonce brusy s hmotností přesahující desítky a stovky gramů ve sbírce zcela chybí. Svým rozsahem tak nemá nová turnovská kolekce u nás konkurenci. Největší brusy jsou výjimečné i ve světovém měřítku.

„Jsou tam kameny výjimečné velikosti, které už se nedají najítv terénu. V mnoha případech totiž pocházejí z nalezišť, která už neexistují. Řada z nich se dostala na denní světlo při výstavbě plynovodů nebo při kopání odvodňovacích kanálů. Řada se jich také našla po dešti na polích,“ dodal Bubal.



O fasetové broušení kamenů se postaral dnes už zesnulý brusič Jiří Baudyš z Turnova. Obdivovat se jeho umění i samotným kamenům teď mohou zájemci do 3. prosince v Kamenářském domě v Turnově. Poté bude kolekce uschována zpět do depozitního trezoru.