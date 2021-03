Původní vůz Ford Tourneo Custom nahradil Citroën Berlingo. Maxík je vybaven nástupním schůdkem a mechanickou plošinou pro imobilní občany. Projekt se zrodil z celoročního prodeje klaunských nosů, které jsou k dostání v lékárnách Dr.Max. Prodeje výrobků vlastní značky Dr.Max směřují do Fondu jedna koruna z kupní ceny. Z výtěžku pak každý rok pořídí velkoprostorové automobily.

„Maxík se za ta léta stal v Liberci už nepřehlédnutelnou a vyhledávanou službou, určitě ji chceme zachovat i v dalších letech, přestože musíme provoz dotovat statisíci korun ročně. Ostatně, první Maxík v republice vyjel „z linky“ právě do našeho města, a to je do jisté míry i zavazující,“ doplnil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Službu mohou využívat senioři starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Služba je využívána převážně do zdravotnických, sociálních zařízení nebo na úřady. Senioři ji ale také mohou využít pro návštěvy kulturních zařízení, či jiné společenské aktivity, díky které předcházejí sociální izolaci. Dotovaná přeprava je dostupná v pracovní dny od 7.00 hodin do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin za cenu 50 Kč za jednu jízdu a pro doprovod 30 Kč za jednu jízdu. Tu je třeba předem objednat na tel. 773 773 778 (v pracovní dny 8.00 – 15.00 hodin).