FOTO: Začala rekonstrukce Zahradní ulice. Práce potrvají do července

S nástupem března začínají v Liberci i první uzavírky. Stavbaři se pustili do rekonstrukce Zahradní ulice v liberecké části Růžodol I. Práce rozdělené do několika etap tam potrvají až do července.

Rekonstrukce Zahradní ulice v Liberci. | Foto: Deník / Adam Fogl