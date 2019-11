Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové zůstalo v celé republice zavřeno přes 1 200 škol. V Liberci šlo vedle Ještědské i o základní školy v Jabloňové nebo Orlí ulici. Neučí se například ani na základních školách v Českém Dubu, v Rovensku pod Troskami nebo na dvou středních školách v Turnově.

Dalších 2 700 škol v republice dnes najelo na omezený provoz, třeba na frýdlantském gymnáziu začala výuka v některých třídách až od třetí vyučovací hodiny. „Přes tři tisíce škol nám poslalo mailem podporu s tím, že se ale aktivně nemohou do stávky zapojit,“ dodala Seidlová.

V takových školách se vyučuje normálně, příkladem je třeba liberecká základní škola Broumovská. „Zaměstnanci naší školy podporují požadavky týkající se financování a souhlasí s tím, že české školství je dlouhodobě vysoce podfinancované. Po vzájemné dohodě však k uzavření školy nepřistoupíme, neboť nechceme zákonné zástupce našich žáků a žáky samotné brát jako rukojmí a nutit je zajišťovat na tento den hlídání,“ uvedli zaměstnanci v prohlášení.

Například pro jednu z libereckých maminek, jejíž dvě děti navštěvují dvě různé základní školy byl dnešek dnem jako každý jiný. „Ve škole, kam chodí dcera, se nestávkuje. Synova učitelka sice stávkuje, mají ale zajištěné suplování,“ popsala. Jiní rodiče se museli spolehnout na školní družiny, které leckde zůstaly v provozu i tam, kde se výuka nekonala, nebo pro děti rovnou vymýšlet alternativní program.

To zkritizoval primátorův náměstek pro oblast školství Ivan Langr, který je bývalým učitelem. „Rozumím těm důvodům, platy jsou neustále nízké, odměňování je netransparentní. Stávku chápu, nemusí se vyučovat, ale mělo by být zároveň postaráno o všechny školáky. Tam, kde školy úplně zavřely a nechaly rodiče na holičkách, tam je to pro mě přes míru,“ uvedl.

Odboráři stávkují kvůli nesouhlasu s vládou schváleným zvýšením tarifní složky učitelských platů o 8 %. Původně požadovali růst o 15 %, nyní usilují alespoň o 10 %.