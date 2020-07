Průvodcovství měla domluvené do poloviny července, jelikož s divadlem ji už čekají letní vystoupení. Do Zákup se ale ještě vrátí v srpnu a nevylučuje ani dlouhodobější „angažmá“.

„Nebudu přece sedět doma, šít roušky neumím, ale chtěla jsem být užitečná, vyvíjet nějakou aktivitu, když byla divadla zavřená. A nikdo z nás nevěděl, jak dlouho takový stav potrvá,“ komentovala Dolinová fakt, že se stala průvodkyní po zámku. V době, kdy vrcholila krize s pandemií, dostala „scénář“ a popis všech tří návštěvnických tras po památce. „Naučila jsem se obsah, několikrát jsem si byla poslechnout i kolegy. Když jsem sama dostala klíče od zámeckých dveří, byl to krásný pocit,“ zavzpomínala.

„Scénář je pevně daný, za sebe přidávám i pár oblíbených věcí, tak aby se hosté bavili. Je to vlastně takové moje malé představení,“ přiblížila Dolinová. Jak podotkla, zákupský zámek sice neproslul žádným dobýváním, ale je zajímavý spojením s panovnickým rodem, kterému panství patřilo. „Hodně se zaobíráme osudy konkrétních Habsburků. Najednou pak zjistíte, že jde o zajímavé příběhy a že jsou tam až doslova antické tragédie,“ zmínila herečka.

Přes svoji praxi i oblibu se nejprve prý trochu obávala, jak na ni budou lidé reagovat nebo aby nemluvila příliš rychle, jak byla kdysi zvyklá z televizního vysílání. Střední generace si ji pamatovaly jako proslulou televizní „rosničku“. Většinou se jí návštěvníci ptali, co na zámku dělá: „No já tady vlastně teď mám takovou brigádu. Ale vrátíte se do divadla, tázali se dál. Na to jim říkám, že vrátím, nebojte se,“ popsala četná setkání na zámku.

Nejraději má ve skupině tak deset, patnáct lidí. „30 už je moc,“ vyčíslila. Jak v reálu předvedla, největší potěšení jí dělají dětské prohlídky v dobovém šatu. Právě taková se v úterý líbila i rodičům tříleté Emy: „Byla spokojená, s „princeznou“ se hezky zabavila, poslouchala a reagovala na její dotazy i hru. Myslím, že návštěva zámku rozšířila její rozhled, byla na takovém zámku vůbec poprvé v životě,“ popsal zážitek její otec Martin, který do Zákup s rodinou přijel z Prahy.

Přítomnost Dolinové jakožto průvodkyně na zákupském zámku si nemůže vynachválit jeho kastelán Vladimír Tregl. „Velmi se u nás osvědčila, a to nejen proto, že je jako průvodkyně dobrá a poskytuje návštěvníkům kvalitní průvodcovský výklad, ale samozřejmě její přítomnost přispěla i k většímu zájmu o zákupský zámek ze strany návštěvníků,“ prohlásil kastelán.

Zároveň zdůraznil, že někteří hosté se dožadovali prohlídek přímo s ní a byli ochotní dorazit buď na konkrétní čas, nebo vydrželi počkat na prohlídku třeba i hodinu, aby je provázela právě ona. „Určitě proto budu rád, pokud se paní Dolinová rozhodne si ještě nějaké termíny na provázení u nás vzít,“ dodal Tregl.

Pokud by se v budoucnu podobná situace opakovala a nějaký herec, herečka či jiná slavná osobnost by projevila zájem o průvodcování na zámku, rozhodně se tomu nebude bránit. „Je otázka, zda naše zkušenost s paní Dolinovou je ojedinělá, nebo je to naopak kamínek, který spustí lavinu. Ale to teprve ukáže budoucnost,“ uzavřel kastelán Vladimír Tregl.