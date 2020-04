Srovnávací koláže vytvořil devětadvacetiletý Martin Škrabálek z Liberce. Nebyl první, s originálním nápadem přišel už německý dopravce, který lákal na krásy Německa srovnáním se zahraničními lokality. Následně se podobné snímky objevily také pro Českou republiku a právě ty inspirovaly Martina Škrabálka v jeho tvorbě.

„Koláže měly v této době alespoň trochu pobavit. Nakonec to ale zafungovalo i jako dobrá propagace pro Liberec celkově,“ popsal smysl fotografií Škrabálek.

Album Kam na dovolenou 2020 obsahuje 16 fotografií a podle autora už je kompletní. Na Facebooku sklízí jeden pozitivní komentář za druhým. „Parádní! Nutno podotknout, že některá místa Liberce se mi líbí víc než jejich světové srovnání. Například Ještěd, tramvaj i Textilana,“ okomentoval galerii Martin Valčík.

Řada uživatelů psala, že dosud znali z Liberce jen Ještěd. „Čekal jsem, že místní koláže ocení. Překvapilo mě ale, že se to rozšířilo za hranice města,“ neskrýval radost tvůrce. „Do alba jsem přidal i místa, na která zatím být pyšní nemůžeme. Aby se o nich aspoň trochu mluvilo a bylo vidět, že jsme na ně ani po letech nezapomněli. Například zatopená jáma na Perštýně, prostor bývalé Textilany nebo Papírové náměstí,“ doplnil Liberečan.

Nebyla to jeho první zkušenost, v minulosti podobně zpracoval fotografie ze srpna 1968 v Liberci a Prahy prolnuté do dnešní doby. „Fotografování mi učarovalo už v Africe. Po návratu jsem začal fotit město samotné i jeho okolí. Baví mě večer sednout na kolo a jet na Jizeru fotit perseidy nebo jít ve tři hodiny ráno do centra a fotit prázdné ulice a stavby,“ uzavřel vyprávění Martin Škrabálek.