Koncem minulého týdne proběhla na liberecké radnici za přítomnosti primátora města Jaroslava Zámečníka výroční porada Městské policie Liberec, které se účastnili i vedoucí územního odboru Liberec Policie ČR plk. Kurt Malina a starosta města Frýdlant Dan Ramzer.

Strážníkům bylo uděleno ocenění za 20 a 25 let služby. | Foto: Městská policie Liberec

Předmětem setkání bylo vyhodnocení činnosti městské policie za loňský rok, poděkování zaměstnancům za 20 a 25 let služby a za mimořádný přístup k vykonávaným úkolům. Primátor města při této příležitosti povýšil strážníka Jiřího Jaworskiho do hodnosti vrchní praporčík. Součástí programu bylo i stanovení úkolů do nadcházejícího roku.