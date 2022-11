VIDEO: Každoroční roadshow po českých vysokých školách měla zastávku i v Liberci

Na dostavbu získala univerzita dotaci od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 12,5 milionů korun. Laboratoře by měly sloužit především studentům nově koncipovaného doktorského studijního programu architektura a urbanismus, do kterého fakulta přijala první studenty již loni. Současně s dostavbou prostor pro fakultu probíhaly i rekonstrukční práce v celé budově F2, a to například odvlhčení suterénu, výměna povrchů v patrech či výměna dveří.