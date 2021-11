Poslední Liberecké Všeho Trhy v letošním roce proběhly v sobotu 13. listopadu na parkovišti před Home Credit arenou v Liberci. Pro někoho nepotřebné věci mohly udělat radost novému majiteli.

Liberecké Všeho Trhy. | Foto: Martin Štefanov

Na místě nechyběly poklady z půdy a sklepů v podobě hraček, časopisů a knih, dekorací, staršího oblečení či nábytku. Někteří prodejci využili této příležitosti jako možnost přivydělat si pár stovek. Řada návštěvníků neodcházela s prázdnou, jiní si přišli alespoň popovídat s trhovci. „O události jsem se dozvěděl na Facebooku. Původně jsem chtěl přijít dřív, ale zaspal jsem. Doufám, že mě něco zaujme a udělám si radost,“ řekl třiatřicetiletý Liberečan Petr. Blešák trval od 5.00 do 11.00 a nesl se v duchu motta trhů, které zní: Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit, co nepotřebují ti druzí, vždyť „krámů“ máme doma dost, druhým možná pro radost.