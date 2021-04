FOTO: Podívejte se, jak by loď ze Suezského průplavu vypadala na Liberecku

Kontejnerová loď Ever Given je pravděpodobně nejslavnější lodí současnosti. Středem celosvětového zájmu se stala nechtíc poté, co najela na mělčinu a na týden zablokovala Suezský průplav. Podívejte se, kolik místa by zabrala loď, která má 400 metrů na délku, na liberecké přehradě, na hrádecké Kristýně a na dalších místech v kraji.

Přehrada v Liberci. | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me/

Ever Given

délka: 399,94 m

výška: 58,8 m

rychlost: 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.



Čtyřsetmetrová loď by měla velký problém na liberecké přehradě. Pohodlně by se ale vešla do vodní nádrže u Josefova Dolu i v Bedřichově. Řeka Jizera by ale byla kolosu malá.