Jak si i v době covidu pivovary pomáhají, dokazuje společná várka malého pivovaru (jablonecký Pivovar Volt) a středního pivovaru (vratislavický Pivovar Konrád).

Pivovar Volt a Pivovar Konrád spolupracují. | Foto: Martin Palouš

Sládci Martin Palouš a Petr Hostaš uvařili společnou silou v Pivovaru Konrád pivo z malého pivovaru přesně podle receptury. Jaký bude rozdíl, když vaříte pivo v malém a najednou přejdete do středního pivovaru a to samé upravené na tu velikost uvaříte? To budou moci milovníci zlatavého moku už brzy v nepasterizované a nefiltrované verzi ochutnat.