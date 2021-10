/FOTO/ Nových prostor se dočkala pedagogicko-psychologická poradna v liberecké Truhlářské ulici, a to díky rozsáhlé rekonstrukci nedalekého domova mládeže. Ta vyšla celkem na necelých 17 milion.

Pedagogicko-psychologická poradna otevřela své zrekonstruované prostory | Foto: Liberecký kraj

Stavební práce začaly letos v únoru a kromě úprav původního internátu do podoby kancelářských prostor firma vybudovala nový výtah, který umožní přístup do budovy také imobilním klientům. Porada funguje už přes 50 let a svými službami pokrývá nejen oblast Liberecka, ale také Frýdlantska, kde funguje její odloučené pracoviště. Ročně ji navštíví přes přes 3 000 klientů.