4. ročník Dýňobraní v Zahradním centru v Chuchelně přilákal stovky lidí. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Každý, kdo přišel, si mohl vyřezat strašidelnou dýni, ochutnat dýňové speciality a přitom si poslechnout příjemnou muziku. Největším hitem uplynulého slunečného víkendu ale byla jízda na pramici po rybníku, který majitel zahradního centra pomalu rekultivuje. Loďka se u mola ani neohřála, jak rychle se měnily posádky. „Je to výborná akce. Přišla jsem se dvěma dětmi a celou rodinou. Kluci skákali v nafukovacím hradu, vydlabali jsme si dvě dýně a jak viděli vodu, okamžitě chtěli na loďku. Tak snad si pak najdeme chvíli ochutnat všechny ty dýňové dobrty, co tu napekli", řekla Ivana ze Semil, která do Chuchelny dorazila s rodinou.