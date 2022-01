parkoviště (u můstků) a pokladny na F10 zůstávají uzavřeny. Pro nástup do střediska využijte P1 Central parking a infocentrum na Nové Skalce,“ informoval provozovatel ještědského areálu.

Lyžaři vyrazili o víkendu také do areálu Obří sud Javorník, který je otevřený od 9 do 16 hodin a od 18 do 21 tam probíhá večerní lyžování. Na sjezdovkách tam leží 30 až 40 centimetrů sněhu.

Upravené trasy čekaly na běžkaře na Jizerské magistrále. Celkem 50 kilometrů tratí připravili provozovatelé z Jizerské o.p.s. pro víkendové návštěvníky Jizerek. Rolby vyjely a upravily stopy na tratích Magentová stopa, Valešovka, Hrabětice, Josefodolská přehrada, Studené údolí, Jizerská silnice, Smědava, Paličník, Písčiny, Smědava, Soušská silnice, Václavikova studánka, Josefův Důl - Peklo, Mariánskohorské boudy, Josefův Důl - lesní brána (směr nádraží), Protržená přehrada, Mariánská Hora, Vysoký hřeben, kolem Černé Nisy, Rudolfov – elektrárenská.

„Skútrem bude upraven nástup z bedřichovského Maliníku po kanále na Černou Nisu. Z Jablonce nad Nisou vyjel skútr a upravil stopy od sádek na Hrabětice s odbočkou na Bramberk. ,“ informovali správci trati zájemce.