Duhová ulice v Liberci spojuje rochlické sídliště s lokalitou Nových Vratislavic. Nejde o nikterak frekventovanou ulici, nachází se ale v obytné zóně, kde v posledních letech přibyla řada rodinných domů. Jejich investor, Javornická stavební a realitní společnost, ovšem silnici nikdy nedodělal.

Podle úředníků nebyla ulice nikdy oficiálně průjezdná, na vjezdu do inkriminovaného úseku byla vždy umístěna značka slepá ulice. Nainstalováním zábran tak podle magistrátu došlo jen k faktickému zneprůjezdnění. Řidiči tudy ovšem historicky vždy projížděli, a i dnes, kdy už ulicí projet technicky nejde, je sem posílá dopravní navigace.

Zdejší obyvatele zábrany rozdělily na dva tábory. „Nedomyšlený úmysl situaci s průjezdností nevyřešil, ale přesunul o pár metrů dál na zabahněnou louku, kudy bezohlední řidiči vjíždějí poměrně vysokou rychlostí,“ poukázal jeden z místních.

Někdo chce zábrany ponechat

Město ale obdrželo také hromadný podnět 18 občanů, kteří si zneprůjezdnění ulice pochvalují. „Jezdí zde maminky s kočárky, Liberečané zde venčí pejsky a projíždějí zde vozíčkáři z ulice Krejčího. Je tu taková klidová zóna a po umístění betonových svodidel se pěší zase cítí bezpečně,“ napsali ve svém dopise. V něm také požádali, aby zábrany na místě zůstaly do dokončení ulice. „To podle nás obnáší zpevněný povrch vozovky, bezpečné chodníky a osvětlení,“ dodali.

Taková oprava ulice je podle primátora Jaroslava Zámečníka v plánu, město už kvůli tomu směnilo s Javornickou společností potřebné pozemky. „V těchto dnech přebíráme projektovou dokumentaci, opravu máme v úmyslu zadat Technickým službám,“ předeslal.

V lednu se radní rozhodovali, zda zábrany zmizí už nyní, nebo až po dokončení úprav. Nakonec dali přednost okamžitému odstranění. „Ta cesta byla historicky průjezdná, dokonce na leteckých snímcích z roku 1938 už je vidět. Přijde mi principiálně špatně ji uzavírat,“ vysvětlil primátor, který v lokalitě rovněž žije.

Obava z náhrady škod

Radní se tak neztotožnili s názorem úředníků, kteří by úsek s několika prohlubněmi rádi viděli dál zavřený kvůli riziku náhrady případné škody, která by řidičům mohla na nekvalitním povrchu vzniknout. „To je nejčernější scénář, bydlím tu už 18 let a 18 let to tu bylo průjezdné. Je tu obytná zóna, 30 kilometrů v hodině, nepředpokládám, že by se tam na těch padesáti metrech mělo něco stát,“ dodal primátor.

Podle něj je navíc možné, že zábrany zmizí zároveň s nástupem stavebních strojů. Vzhledem k dobrému počasí by totiž mohla být oprava zahájena už v březnu.

Otázkou je, proč úsek už dávno nedokončila developerská firma. „Protože tam končil její developerský projekt. Když se o tom tehdy jednalo, nevznikla plánovací smlouva, která by této situaci zabránila,“ poukázal primátor. Dnes už město podle něj s investory podobné smlouvy uzavírá, developeři tak musí napojit novou zástavbu na běžnou uliční síť.