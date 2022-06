Tvůrci se inspirovali knihou Na cestě od Jacka Kerouaca, který by letos oslavil sto let. Kurátorkou výstavy se stala fotografka Jana Hunterová, která ji i slavnostně zahájila a představila všechny autory výstavy. Stěny studia zdobí obrazy a koláže na pomezí grafiky a fotografie, jejichž autorkou je Monika Půlpánová. V předsálí představila svou lyrickou videoprojekci s úryvky knihy Smysluplně žít Alfrieda Längleho autorka Alena Čechová, která zachycením jízd po cestách regionu podtrhuje význam společně prožité všednodennosti.

Rudolf Kucap, Martin Novotný a Anna Nováková zvolili osobitý a jinak barevně laděný soubor, jejich inspirace Kerouacovým dílem je nepopiratelná. Zatímco Martin Novotný vede divákovo oko jako po niti propojené úryvky textu střídavě na tmavém a světlém podkladu, Anna Nováková volí temnou noční eskapádu ověnčenou ručně psaným textem, který přidává autenticitě vyznění. Z temnoty přechází obrazy do barevného toulání krajinou Rudolfa Kucapa, kdy si divák snadno domýšlí zvuk kytarového sóla krátící čekání amerického stopaře.

Fotografie Petry Pánkové, Romana Vlačihy, Lucie Vídeňské a Martina Tomšeje doprovází diváka věží Lidových sadů až do jejího podkroví. Tato sekce, jako by se nesla v duchu mlhavosti a zmatenosti pocitů, který zachycuje těžká rána tulákova po ještě těžších opojných večerech. Divák tak prochází kolem velmi subjektivních krajin, cest a zastavení, jejichž nálada je až snová. To vše dokreslí výhled na Liberec, město pod Ještědem, a tak si všichni návštěvníci mohou odnést vždy jiné zážitky v závislosti na mimo jiné na aktuálním počasí.