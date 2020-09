Pačinek je považován za jednoho z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice, ale zároveň na mezinárodní úrovni.

První návštěva sklářského města Nový Bor, kam zavítal s dětským výletem, ho inspirovala natolik, že se rozhodl pro dráhu skláře a v roce 1987 tak nastoupil ke studiu na Středním učilišti sklářském, kde se postupně, aniž by ve své rodině měl vůbec kdy nějakého skláře, vzdělával a zdokonaloval nejen teoreticky, ale zejména prakticky, a to u největších mistrů českého skla. V současné době tvoří ve sklárně v Kunraticích u Cvikova.

Při odhalení plastiky Sublima Pačinka řekl, že doufá, že skleněná socha na Libereckém náměstí přežije bez úhony. "Když ne, tak to opravíme, ale není to návod pro vandaly, aby to zkoušely," zažertoval sklář. Socha by v Liberci měla zůstat rok.